SAD donirale policiji vrijednu opremu

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) donirale su Upravi policije opremu vrijednu oko četiri miliona dolara.

Direktor policije Zoran Brđanin danas je sa predstavnicima Američke ambasade potpisao Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Uprave policije i dokument o donaciji opreme.

Iz Uprave policije su kazali da će donirana oprema omogućiti jedinicama u Sektoru policije posebne namjene da efikasnije nastave ispunjavanje važne misije – zaštite građana Crne Gore.

Brđanin je zahvalio Ambasadi SAD-a na vrijednoj donaciji, koja će, kako je rekao, umnogome poboljšati uslove rada Sektora policije posebne namjene.

„Ali i na dosadašnjoj podršci u jačanju ljudskih i materijalno – tehničkih kapaciteta Uprave policije, kao i saradnji u oblasti sprovođenja zakona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da potpisivanje dokumenata predstavlja potvrdu partnerskih odnosa i spremnosti za kontinuirano unaprjeđenje saradnje u zajedničkom suočavanju sa svim bezbjednosnim izazovima.

“Obje strane iskazale su zadovoljstvo potpisanim dokumentima, uz uvjerenje da će se tradicionalno dobra saradnja nastaviti”, rekli su iz policije.

