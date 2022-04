Raonić: Mićunović smijenjen u redovnoj proceduri

Podgorica, (MINA) – Bivši urednik Redakcije za spoljnu politiku Televizije Crne Gore (TVCG) Vladan Mićunović smijenjen je sa te funkcije u redovnoj proceduri, na osnovu hijerashijski definisanih procedura, kazao je generalni direktor Javnog servisa Boris Raonić.

Raonić je to kazao reagujući na navode Mićunovića da je odluka o njegovoj smjeni nastavak “maltretiranja i progona koji je počeo bez ikakvog povoda” od kada je Raonić izabran za generalnog direktora Javnog servisa.

“Mićunović je smijenjen u redovnoj proceduri, njemu poznatu, ne kao moja odluka, već, na osnovu hijerashijski definisanih procedura, istim onim koje je on sprovodio dok je bio rukovodilac”, napisao je Raonić na Fejsbuku /Facebook/.

On je naveo da je incijativa pokrenuta zbog radnog učinka Mićunovića i evidencije o prisustvu na radnom mjestu.

Raonić je istakao da svi detalji po tom pitanju mogu po potrebi biti dostavljeni zainteresovnoj javnosti, a za urednika su, kako je naveo, neprihvatljivi u svakom ozbiljnom mediju.

“Proces reformi Javnog servisa, nakon decenija zagrljaja raznih partijskih i klanovskih interesa biće bolan i dugotrajan, i toga smo svjesni u rukovodstvu i novom uredništvu”, poručio je Raonić.

On je dodao da to nije ni prvi, kao i da neće biti ni posljednji slučaj “još jednog od kadrova koji misle da svoj prethodni profesionalni staž treba da posluži kao alibi neispunjavanju radnih obaveza”.

“Mi smo Javni servis, i finansiramo se iz budžeta. Shodno tome, svi moramo imati isti stepen odgovornosti prema tom budžetu”, istakao je Raonić.

Raonić je kazao kako je svjestan da u onom dijelu crnogorskog društva kojim dominiraju “zaslužni kadrovi” postoji osjećaj da se radne obaveze i radni učinak mogu zamaskirati velikim nacionalnim pričama i diskriminacijom po bilo kom od popularnih osnova.

“Međutim, ovdje je učinjen i dodatni napor, pa se odluka rukovodstva o smjenjivanju jedne zaposlene osobe zbog radnog učinka – smješta u kontekst navodne politike Javnog servisa kojom se relativizuje agresija na Ukrajinu, a čemu je izgleda na braniku bio Mićunović”, rekao je Raonić.

Prema riječima Raonića, Mićunović govori o tome da ga malteretira, a samo su se jedno čuli telefonom.

“Pokušava da nametne da smo koristili termine, koje Javni servis nikada nije koristio, spominje da urednistvo nije imalo primjedbi na njegov rad, što su stvari na koje je teško odgovoriti poštujući kolegijalne odnose i poštovanje prema godinama, već ga ostaviti svojoj savjesti”, dodao je Raonić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS