Zajednički raditi na projektima za ubrzani razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kontinuirana podrška Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Crnoj Gori u razvoju nacionalnih kapaciteta zemlje za postizanje ciljeva održivog razvoja i ubrzanje procesa evropskih integracija je od velike važnosti, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je primio stalnu predstavnicu UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterinu Paniklovu.

Milatović je rekao da je uvjeren da će se odlična saradnja sa UNDP nastaviti i u narednom periodu.

Prema njegovim riječima, kontinuirana podrška UNDP-a Crnoj Gori u razvoju nacionalnih kapaciteta zemlje za postizanje ciljeva održivog razvoja i ubrzanje procesa evropskih integracija je od velike važnosti.

“Snažno ohrabrujem dalji nastavak saradnje i rad na projektima koji svakodnevno unaprjeđuju Crnu Goru u brojnim oblastima“, kazao je Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović i Paniklova su razgovarali o nastavku sprovođenja projekta E-Socijala, koji je poznat kao socijalni karton, povećanju efikasnosti Centara za socijalni rad, jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, projektima vezani za lica sa invaliditetom, ali i potencijalu za saradnju u oblasti ekologije.

Milatović je istakao važnost uspostavljanja Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore UN-a, ocjenjujući da je riječ o ozbiljnom i važnom projektu koji će značajno doprinijeti ekonomskom napretku države.

Navodi se da je u svjetlu predstojećeg odlaska delegacije koju će predvoditi Milatović na Konferenciju o klimatskim promjenama UN-a, pomenut i projekat UNDP-a „Mapa puta pravedne tranzicije za Crnu Goru“ koji je fokusiran na opštinu Pljevlja, s ciljem da podrži postepeni prelazak na zelenu ekonomiju i održive izvore energije.

Milatović iskazao punu posvećenost unaprjeđenju strukturalne transformacije, sa fokusom na zelenu, inkluzivnu i digitalnu tranziciju.

On je zahvalio za posvećenost i uključenost UNDP-a u otvaranju tema od najveće važnosti za razvoj zemlje.

Paniklova je istakla da je evropska integracija Crne Gore proces koji je kompatibilan sa dostizanjem Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030.

„Ovo je vizija budućeg pravca Crne Gore koju UNDP podržava i vjerujem da će institucija Predsjednika Crne Gore u narednom periodu biti naš značajan partner u sprovođenju inicijativa koje su usmjerene na digitalizaciju javne uprave, socijalnu zaštitu, inkluzivni zeleni rast i napredak ka dostizanju rodne ravnopravnosti”, navela je Paniklova.

Ona je rekla da su dosadašnji rezultati i brojni uspješni sprovedeni projekti razlog za zadovoljstvo, ali i obaveza da se zajednički jača otpornost institucija i unutrašnjih kapaciteta.

“Ljudski kapital je najvažniji resurs i veliko bogatstvo Crne Gore i radujem se nastavku uspješne saradnje sa svim nacionalnim partnerima”, poručila je Paniklova.

Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori osnovana je 2007. godine i od tada je obezbijedila 111 miliona USD programskih sredstava za Crnu Goru.

