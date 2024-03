Šaranović: Predložio sam četiri kandidata za direktora policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je predložio četiri kandidata za direktora Uprave policije.

Šaranović je na konferenciji za novinare rekao da je njegova ideja bila da kao ministar koordinira Upravom policije „i da odmah nakon toga prenese nadležnosti na sljedećeg policijskog službenika“.

On je podsjetio da je tražio od kadrovske komisije da bez daljeg odlaganja odluči o njegovom predlogu za razrješenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

„Odlučio sam da uradim ono što mi dozvoljava Zakon o unutrašnjim poslovima. To sam danas uradio na sjednici Vlade, a čuli ste premijera da imamo jednoglasnu podršku za tu odluku“, kazao je Šaranović, prenosi portal Vijesti.

Šaranović je kazao da je na sjednici komisije traženo da uz razrješenje ide predlog da on kao koordinator bude ovlašćen da upravlja policijom do izbora novog direktora.

On je naveo da je ministar finansija koordinirao Upravom carina do izbora novog direktora, a ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine radom Uprave za imovinu.

„Zato je predlog da ja budem ovlašćen da koordiniram. Uprava policije je organizaciona jedinica u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam predložio čak četiri kandidata za direktora Uprave policije. Imali smo dvije tačke na sjednici. Jedna je predlog za smjenu Brđanina, druga prenos informacije o koordiniranju ministra“, naveo je Šaranović.

On je kazao i da je u prethodnom periodu bilo zlonamjernih tumačenja i da ih je na današnjoj sjednici „razbio“.

On je poručio da Uprava policije mora biti bazirana na onome što se naziva nezavisnost policije.

„Predložio sam i da kao ministar koordiniram Upravom policije koja je jedinica mog ministarstva, da odmah prenesem nadležnosti na sljedećeg policijskog službenika“, rekao je Šaranović.

On je kazao da je jednoglasna odluka Vlade da Brđanin bude smijenjen.

„U ponedjeljak ću raspisati interni oglas gdje će sve kolege moći da se jave za mjesto direktora Uprave policije. Zaključke ste čuli od premijera, iako nijesmo imali kandidate, ja sam predložio predloge, ali je jedan broj članova Vlade predložio da sjednicu odložimo do ponedjeljka“, rekao je Šaranović.

On je kazao da je neophodno da kao ministar obavi konsultacije sa Evropskom komisijom.

Šaranović je rekao da je razgovarao sa evropskim komesarom za proširenje i susjedsku politiku, Oliverom Varheljijem.

„I on je u cjelosti saglasan sa stavom – i u parlamentu, i u Vladi, imamo podršku da podnesemo sve korake. On je bio jasan i upoznat sa svakim detaljom sa današnje sjednice Vlade, a cilj je da se postigne maksimalna operativnost Uprave policije“, dodao je Šaranović.

