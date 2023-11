Popis sprovesti na način da njegove rezultate svi prihvate

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva u Crnoj Gori treba da bude sproveden na kvalitetan, otvoren i transparentan način, kako bi konačni podaci bili prihvaćeni od ukupne javnosti, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

On se sastao sa generalnim sekretarom Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandrom Bogdanovićem tokom Kongresa evropskih socijalista.

Kako je saopšteno iz DPS-a, tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o aktuelnim procesima u državi i regionu, sa posebnim osvrtom na Izvještaj o napretku, novoj Vladi i popisu stanovništva.

Navodi se da je Picula ponovio ocjene iz Izvještaja o napretku, da je Crna Gora propustila prilike za napredak u evropskim integracijama uglavnom jer se podrška članstvu političkih aktera često zadržavala na samo formalnim deklaracijama.

On je ukazao da se popis stanovništva ne bi smio koristiti za dodatnu polarizaciju društva.

Picula je dodao da očekuje da se proces sprovede na kvalitetan, sveobuhvatan, otvoren i transparentan način, i da u njemu budu uključeni svi akteri društva kako bi konačni podaci bili prihvaćeni od ukupne javnosti.

Bogdanović je upoznao da ideološki raspon učesnika okupljenih u vladajućoj strukturi zahtijeva ozbiljan napor i kompromise kako bi se Vlada održala, kao i da je u takvom kontekstu, upitna dalja integracija Crne Gore u EU.

On je istakao da je popis laka meta dezinformacija, manipulacija, prljavih kampanja određenih struktura i medija, koji dovode u pitanje relevantnost njegovih rezultata.

Bogdanović je kazao da DPS neće pristati na popis bez ispunjavanja traženih uslova.

On je zahvalio Piculi na podršci da se popis održi u transparentnom i inkluzivnom procesu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS