Spajić: Spajić: Sistem bezbjednosti konačno isporučuje rezultate

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sistem bezbjednosti konačno isporučuje rezultate i za samo deset mjeseci uhapšeno je stotine bezbjednosno interesantnih osoba koje su državu oštetile za više od 700 miliona EUR, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, na svečanosti povodom obilježavanja 2. oktobra – Dana unutrašnjih poslova, rekao da se bezbjednost ne može posmatrati izvan konteksta valdavine prava, a jačanje tog segmenta je jedan od temelja 44. Vlade.

„Ponosan sam na učinjeno, ali još mnogo posla je pred nama“, rekao je Spajić.

On je kazao da je rezultatima sektora bezbjednosti ljestvica postavljena još više.

„Sistem bezbjednosti konačno isporučuje rezultate. Za samo deset mjesec uhapšeno je stotine bezbjednosno interesantnih osoba koji su državu oštetili za preko 700 miliona EUR“, istakao je Spajić.

Kako je naveo, za taj novac mogli su izgraditi jednu dionicu auto-puta ili dio projekta Velje brdo.

„Ali interesi ranijih upravljačkih struktura nijesu bili usmjereni na pojedinca ili njegove potrebe, već na elite, političke, kriminalne i institucionalne. Na tu praksu stavljena je tačka“, naveo je Spajić.

On je rekao da je crnogorska bezbjednosna struktura jasno pokazala da će se obračunati sa svim vidovima kriminala.

„Od uličnog, do poslova šumarske, duvanske, građevinske i svake druge mafije“, rekao je Spajić.

On je istakao da je dobijanje IBAR-a potvrda ispunjavanja minimalnih uslova vladavine prava za članstvo u Evropskoj uniji (EU), što znači da su i evropski partneri prepoznali namjere i iskrenost za suprostavljanje anomalijama koje su izjedale sistem decenijama.

„To je najbolji dokaz da je na planu integracije u EU važno da svaki pojedinac u sistemu ispunjava svoj zadatak, jer rezultati nijesu samo rezultati Vlade, već zajednički uspjeh“, dodao je Spajić.

On je rekao da je prošlo vrijeme kada je država očekivala da pojedinci polože živote i radni vijek za „mrvice.

„Ova Vlada će obezbijediti da svaki pojedinac dostojanstveno živi od svog rada, ali i pored povećanja zarada, bolji rezultati traže i bolje uslove rada“, rekao je Spajić.

On je kazao da su svjesni da su izazovi s kojima se suočavaju pripadnici MUP-a složeni i da zahtijevaju kontinuiranu podršku.

„Uvjeravam vas da je naš cilj da imate sve potrebne resurse kako biste ostali na čelu borbe protiv novih i savremenih prijetnji. Želimo da budete opremljeni za svaki izazov, kako bi Crna Gra ostala sigurno i stabilno mjesto za život“, poručio je Spajić.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je u prethodnih godinu kriminalnim grupama stavljeno do znanja da u državi imaju najsnažnijeg neprijatelja i da kriminal ne može biti jači od države.

Šaranović je kazao da je u proteklih deset mjeseci procenat rasvjetljenosti krivičnih djela 95 odsto.

On je podsjetio da je u tom periodu procesuirano 600 članova organizovanih kriminalnih grupa.

Šaranović je rekao da je u prethodnih godinu rasvijetljeno osam od devet ubistava, kao i dva iz ranijih godina.

“U periodu od 2016. godine do 2020. bila su 93 ubistva od čega 42 u kriminalnim obračunima, među žrtvama bilo je i šest slučajnih žrtava”, rekao je Šaranović i naveo da su se nakon promjene vlasti 2020. godine stvari značajno promijenile.

Kako je rekao, do danas je ukupan broj ubijenih smanjen na 27, a slučajnih žrtava nije bilo.

Bečić je zahvalio pripadnicima bezbjednosnog sektora na istrajnosti jer često, kako je rekao, usljed kadrovskih deficita, ulažu nadljudske napore da bi odgovorili na sve izazove.

On je kazao da su zatekli vrlo teško nasljeđe, u dijelu kadrovskih, operativno-tehničkih i normativnih deficita i urušenog sistema vrijednosti, navodeći da su radili zajedno prethodnih 11 mjeseci.

Bečić je podsjetio da je usvojen inovirani Zakon o unutrašnjim poslovima koji će omogućiti kadrovsko jačanje MUP-a i policije.

Kako je kazao, u dijelu operativno-tehničkih pretpostavki u kratkom roku riješeno decenijsko pitanje i nabavljena su nova policijska vozila.

„Nadam se da ćemo brzo stvoriti pretpostavke da konačno dobijete i nove policijske uniforme, nakon skoro decenije čekanja“, dodao je Bečić.

On je istakao da sistem moraju učiniti efikasnijim.

„Moramo da skratimo birokratske procedure. U bezbjednosnom sektoru je efikasnost i pravovremenost u nabavkama, u adekvatnim sredstvima i opremi vrlo važna“, rekao je Bečić.

On je naveo da su zatekli urušavanje sistema vrijednosti i podsjetio da je usvojen pravilnik o kontroli imovine prihoda i životnog stila policijskih službenika.

„Zalažem se i zalagaću se za potpuno čist bezbjednosni sektor. Bezbjednosni sektor i policijske strukture koje su očišćene od kriminala i korupcije i bilo kakvog uticaja“, kazao je Bečić.

On je rekao da je ponosan na saradnju i povjerenje koje postoji između organa obavještajno-bezbjednosnog sektora.

Prema riječima Bečića, odlična saradnja je i između bezbjednosnog sektora i tužilačke organizacije, u vidu zdravog odnosa gdje se niko ne miješa u nečije nadležnosti.

On je istakao da je povjerenje u državi dodatno unaprijeđeno zajedničkim povjerenjem sa međunarodnim organizacijama, prije svega sa Europolom i Interpolom.

„Kao posljedica svih ovih odnosa svjedočimo istorijskim rezultatima na polju borbe protiv organizovanog kriminala“, rekao je Bečić i istakao da su rezultati posljedica neselktivnog, nepristrasnog i profesionalnog odnosa.

