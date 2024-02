Milatović podnio ostavku na sve funkcije u PES-u

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore i zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović podnio je ostavku na sve funkcije u toj partiji.

Milatović je naveo da ostavku na sve funkcije u PES-u daje jer je dosadašnji način rada suprotan obećanom i vrijednostima koje je imao na umu prilikom stvaranja Pokreta.

On je kazao da su, prilikom osnivanja PES-a, građanima obećali transparentnost u radu, racionalan i argumentovan dijalog o politikama koje su inkluzivne i održive.

“Istovremeno, obećali smo da će kompetencije i lični integritet predstavljati odlučujuće faktore pri zapošljavanju i napredovanju”, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

Kako je rekao, obećali su i drugačiju političku kulturu utemeljenu na uvažavanju različitosti i afirmisanju evropskih vrijednosti.

“Dosadašnji način rada je suprotan obećanom i vrijednostima koje sam imao na umu prilikom stvaranja Pokreta. Iz tog razloga dajem ostavku na sve funkcije u Pokretu”, naveo je Milatović.

On je poručio da je PES bio i da će ostati važan dio njega, jer su zajedno ispisivali istoriju demokratskih promjena u državi.

“Kao i do sada, isključivo vodjen interesima građana, kao Predsjednik Crne Gore sve svoje kapacitete usmjeriću ka realizaciji ključnih državnih prioriteta”, zaključio je Milatović.

