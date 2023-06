Ibrahimović: BS najbolji kormilar na putu Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) najbolji je kormilar na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je nosilac liste te stranke za parlamentarne izbore, Ervin Ibrahimović.

On je, na skupu u Baru, kazao da je taj grad primjer kako treba da se njeguje multietnički i multivjerski sklad i da taj primjer treba da slijede i druge opštine u Crnoj Gori.

Ibrahimović je poručio da je jaka BS garancija očuvanja multivjerskog i multietničkog sklada.

“Ova kampanja pokazuje da su Bošnjaci sazreli, da znaju ko su i da, samo ako smo jedno, možemo preskočiti sve barijere koje se nalaze pred manje brojnim narodima, a mnogo ih je”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da su godinama unazad pokazali da su trpjeli brojne udarce, samo da bi očuvali Crnu Goru i da bi se država razvijala.

“Vrijeme je da se napokon izjednače svi građani. Ne može prva referenca biti nacionalna ili vjerska pripadnost. Zato danas Bošnjaci žele da sa Bošnjačkom strankom prave evropsku i prosperitetnu Crnu Goru” kazao je Ibrahimović.

Predsjednica barskog odbora BS Edina Dešić kazala je da je svima jasno da je ta stranka jedna od najstabilnijih političkih partija u Crnoj Gori.

Kako je navela, zato je jasno i zašto bilježe konstantan rast podrške.

“Jasno je da će BS i u buduće biti važan faktor koji će značajno uticati na kreiranje političkih procesa u Crnoj Gori”, kazala je Dešić.

