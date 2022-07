Đukanović: Vlada će pasti ako bude potpisan ovakav ugovor sa SPC

Podgorica, (MINA) – Vlada će pasti ako bude potpisan ovakav ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je u intervjuu za Televiziju N1 rekao da državna politika Srbije mora da prihvati da je Crna Gora nezavisna država koja ima pravo na izbor svog puta.

„Da prestane sa ocjenama, koje ste kao i ja puno puta pročitali, od predsjednika (Aleksandra) Vučića kao ključna zamjerka njegovom prethodniku Borisu Tadiću – da je pustio Crnu Goru da ode”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crnu Goru nije niko puštao.

“Crna Gora je hiljadugodišnja država koja je svojom voljom ušla u drugu Jugoslaviju, bila njen dio sve do devedesetih, ostala dio Savezne Republike Jugoslavije posle raspada SFRJ, koja je u datom trenutku odlučila da obnovi svoju nezavisnost i to je stvar naše volje“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je fotografija na kojoj je u društvu Vučića i bivšeg palestinskog obaveštajca Mohameda Dahlana nastala u kući Vučića i da ne može da se precizno sjeti koje godine je to bilo.

„Mislim da je predsjednik Vučić upravo bio prešao na predsjedničku dužnost, prethodno je bio u Vladi, potpredsjednik, pa predsjednik. Ali to je bilo vrijeme kada bi se dogovorali da porazgovaramo“, kazao je Đukanović.

On je rekao da su razgovarali o raznim političkim pitanjima.

“Najmanje je tu bilo pitanja odnosa Srbije i Crne Gore, jer su tada ti odnosi izgledali dobro”, dodao je Đukanović.

Kako je naveo, bilo je više pitanja koja su se

ticala ekonomskog i političkog razvoja i neke spoljnopolitičke saradnje.

“Ja sam, imajući u vidu dugi staž, imao više iskustva i saradnje sa određenim zemljama, regijama. Trudio sam se da to iskustvo podijelim sa Vučićem, računajući da od toga može biti samo dobro i Srbiji”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Dahlan se tada zatekao u Beogradu.

„U jednoj fazi, ne u toku čitavog razgovora, kada smo Vučić i ja završili naše teme, onda nam se pridružio, popili smo piće“, naveo je Đukanović.

On je dodao da „koliko god se neki centri trudili da od njega naprave antisrbina“, da im to ne polazi za rukom.

„Nijesam ni antisrbin, ni antihrvat, ja sam Crnogorac, čovek koji ima najbolje emocije prema svima koji žive u Crnoj Gori, prema svima iz našeg okruženja, svim ljudima generalno. Prema tome, zašto bih izbjegavao Srbiju, Beograd? Ne pada mi napamet“, istakao je Đukanović.

