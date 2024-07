Policija apeluje na vozače da budu odgovorni

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama.

Iz Uprave policije rekli su da se i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije na putevima, preventivnih aktivnosti, kao i pojačanih kontrola i brojnih apela, na putevima u Crnoj Gori samo u proteklih nekoliko sati dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda.

„U kojima su, nažalost, život izgubile dvije osobe“, dodaje se u saopštenju.

Oni su kazali da će policijski službenici u danima vikenda, ali i u narednom periodu u okviru realnih mogućnosti, nastojati da svojim aktivnostima, doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

„Još jednom apelujemo na sve vozače, da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama“, poručili su iz policije.

