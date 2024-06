Nikolić: Crna Gora nastavlja da zaoštrava regionalne odnose

Podgorica, (MINA) – Zvanična Crna Gora nastavlja da zaoštrava regionalne odnose i da sakuplja protestne note, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je reagovao na izjavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je kazao da je uputio protestnu notu Crnoj Gori zbog izjave predsjednika Skupštine Andrije Mandića da je Svesrpski sabor “skup dvije države”.

Nikolić je, u objavi na mreži X, naveo da politika crnogorske Vlade sve više liči na politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučić.

“Vlada Milojka Spajića zbog straha za svoj opstanak podilazi Mandiću i (Milanu) Kneževiću, pa joj politika sve više liči na Vučićevu”, rekao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS