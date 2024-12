Mujović gradonačelnik, Borovinić Bojović predsjednica Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Novi gradonačelnik Podgorice biće Saša Mujović, a predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović, dogovoreno je na večerašnjem sastanku predstavnika Pokreta za Podgoricu, Pokreta Evropa sad, Demokrata i koalicije Za budućnost Podgorice.

Kako je novinarima saopšteno nakon sastanka, zamjenici gradonačelnika biće Nađa Ljiljanić i predstavnik Demokrata čije će ime biti poznato sjutra.

Mujović je kazao da mu je drago što će Podgorica dobiti novu vlast i poručio da će biti dostojan gradonačelnik.

“Mogu sebi dati prostora da se radujem, a sjutra već moramo razmišljati o novim potezima i kako da ispunimo obećanja koja smo dali”, rekao je Mujović, prenosi portal Vijesti.

Borovinić Bojović je kazala da će Podgorica imati novu vlast koja će „biti bolja od ove do sad“.

Na pitanje novinara da li će Građanski pokret URA biti dio vlasti, Borovinić Bojović je rekla da neće učestvovati u vlasti i da su to pitanje prepustili Pokretu za Podgoricu.

Ljiljanić je kazala da Podgorica zaslužuje bolje.

“Potrudićemo se da ostvarimo sve ono što smo obećali. Nije još razgovarano ni o jednoj funkciji, sem o političkim”, rekla je Ljiljanić.

