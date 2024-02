Milatović: Tužilaštvu neophodna snažna podrška svih grana vlasti

Podgorica, (MINA) – Snažna podrška svih grana vlasti neohodna je kako bi se državnom tužilaštvu omogućili adekvatni uslovi za rad, imajući u vidu kompleksne izazove i očekivanja od tužilačke organizacije, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Kabineta Predsjednika, Milatović je danas razgovarao sa Vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem.

U saopštenju se navodi da je Milatović istakao neophodnost snažne podrške svih grana vlasti, kako bi se državnom tužilaštvu omogućili adekvatni uslovi za nesmetan rad.

„Imajući u vidu kompleksne izazove i očekivanja od tužilačke organizacije, koji se tiču, prije svega, unaprjeđenja rezultata u istragama, kvalitetu optužnica i snažnijeg odgovora na problem korupcije i organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Milatović je dodao da je izborom Markovića za VDT-a širokim konsenzusom poslanika u Skupštini pokazana demokratska zrelost, ali i odlučnost da Crna Gora nastavi sa sprovođenjem ključnih refomskih zadataka.

“Ovo je takođe važan segment ispunjenja naših ciljeva iz pregovaračkog procesa i ubrzanja evropskog puta Crne Gore”, ocijenio je Milatović.

On je Markoviću poželio uspješan rad i kazao da ima njegovu punu podršku u realizaciji budućih aktivnosti.

Kako je saopšteno, Milatović i Marković su saglasni da je izbor VDT-a značajan napredak u cilju jačanja institucija i pravosudnog sistema Crne Gore.

„To daje dodatan impuls snažnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i efikasnijem sprovođenju pravde u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

