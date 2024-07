Milatović: Partijski interesi ne smiju stati na put Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore zainteresovani su da država što prije postane članica Evropske unije (EU) i nikakvi mali partijski interesi ili partijske trgovine ne smiju tome da stanu na put, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

Milatović je kazao da su poruke razgovora sa Mišelom u Briselu, koji je trajao tri sata, jasne i da se ne smiju relativizovati, niti umanjivati.

On je rekao da je u Brisel došao da pošalje jasnu poruku u ime građana da Crna Gora ne smije da propusti priliku koja joj se ukazala i da mora sve da uradi kako bi što prije postali punopravna članica EU.

“Prenio sam Mišelu uvjerenje da su građani u Crnoj Gori zainteresovani da Crna Gora što prije postane članica EU i da nikakvi mali partijski interesi ili partijske trgovine ne smiju tome da stanu na put”, rekao je Milatović.

On je naveo da je EU strateški partner i prijatelj Crne Gore.

“Zahvalio sam se Mišelu na svemu štu su Evropski savjet sa svih 27 lidera, ali i Evropska komisija uradili, kako bi Crna Gora prethodne sedmice dobila pozitivan IBAR i ovu priliku ne smijemo prokockati”, kazao je Milatović.

Milatović je dodao da su to zajedničke poruke oko kojih su se složili on i Mišel.

