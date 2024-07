Helikopter VCG pomaže u gašenju požara u Sjevernoj Makedoniji

Podgorica, (MINA) – Helikopter Vojske Crne Gore (VCG) upućen je u Sjevernu Makedoniju kako bi crnogorski vazduhoplovci pomogli u gašenju požara koji su zahvatili tu zemlju, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz Ministarstva su na platformi X objavili da je tu odluku donio Savjet za odbranu i bezbjednost, na predlog ministra odbrane Dragana Krapovića.

„Na vojni aerodrom Knjaz Danilo spustila su se dva helikoptera Slovenije i, nakon kratkog zadržavanja, zajedno sa helikopterom VCG uputili su se na izvršenje zajedničkog zadatka“, kaže se u objavi.

Navodi se da je načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević sa saradnicima izvršio kontrolu spremnosti posade, nakon čega su ispratili vazduhoplovce na obavljanje zadatka u kome će pomoći građanima prijateljske zemlje.

Helikopter VCG će, kako je saopšteno, djelovati u područjima pogođenim požarima, u koordinaciji sa lokalnim vlastima i službama za vanredne situacije.

„Ovaj čin solidarnosti dodatno učvršćuje veze između naših zemalja i pokazuje spremnost Crne Gore da pruži podršku u kriznim situacijama“, kazali su iz Ministarstva.

