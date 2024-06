Državni službenici sticaće znanja i vještine za rad u institucijama EU

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila Informaciju o donošenju programa obuke državnih službenika i namještenika za rad u institucijama, tijelima i agencijama Evropske unije (EU) – READY4EU, saopštio je ministar javne uprave Maraš Duka

On je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, kazao da je taj program veoma bitan za Crnu Goru u pogledu ljudskih kapaciteta, koji su, kako je rekao, jedan od najbitnijih stubova svake institucije i države.

“Program podrazumijeva da ćemo tokom šest modula imati sveobuhvatnu obuku ljudskih resursa kako bi Crna Gora bila spremna da bude naredna članica EU“, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, to je još jedan pokazatelj da Crna Gora ozbiljno planira put ka EU.

Dukaj je kazao da su obuke važne kako bi Crna Gora bila spremna u ljudskom kapacitetu da prihvati sve izazove kada postane punopravna članica EU, budući da će tada značajan broj državnih službenika i namještenika biti upućen u evropske institucije u Briselu.

On je rekao da će realizacija ovog programa početi tokom četvrtog kvartala.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević posjetila je da se posljednjih mjeseci mnogo govorilo o Izvještaju o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kao i da se postavljalo pitanje o tome šta slijedi nakon IBAR-a.

Prema njenim riječima, jedan od glavnih problema je ulaganje u ljudske resurse.

„Zato smo došli na ideju da osmislimo program kako bismo obučili državne službenike i namještenike za rad u evropskim institucijama onog trenutka kada Crna Gora postane punopravna članica EU“, rekla je Gorčević, dodajući da je to, prema informacijama koje imaju, jedini program u regionu takvog sadržaja.

Gorčević je naglasila da, kroz obuku državnih službenika, prave institucionalnu memoriju i da će na taj način Crna Gora, kada postane punopravna članica EU, imati ljude koji imaju znanja i vještine i koji će na najbolji način predstavljati državu u evropskim institucijama.

Prema njenim riječima, Crna Gora će, kada postane članica, morati da delegira između 100 i 200 državnih službenika za rad u evropskim institucijama.

„Zato već sada počinjemo sa programom“, rekla je Gorčević, navodeći da nije jednostavan posao obučiti ljude i pripremiti ih za rad, a posebno ukoliko to podrazumijeva određeni nivo znanja engleskog i francuskog jezika, ali i određene diplomatske i druge vještine.

Gorčević je naglasila da se sa programom počinje sad jer cijela dinamika integracija dobija novi tempo.

„Vjerujem da će ovaj program izgraditi profesionalne kapacitete državnih službenika, afirmisati njihovu posvećenost državnoj službi i orjentisanost ka EU“, rekla je Gorčević.

Direktor Uprave za ljudske resurse Agron Camaj kazao je da se donošenjem Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u institucijama, tijelima i agencijama EU, pravi značaja iskorak ka modernizaciji i profesionalizaciji državne uprave.

„Program će biti prilika da se razviju ljudski resursi koji će predstavljati državu u Misiji pri EU, a nakon učlanjenja i u stalnom predstavništvu pri EU i evropskim institucijama“, naveo je Camaj.

On je kazao da je program obuke koncipiran kroz šest modula.

Kako je pojasnio, kroz četiri modula državni službenici će jačati znanje i vještine iz oblasti temeljnih znanja, o istorijatu i funkcionisanju EU, o njenim institucijama, pravnom okviru i zakonodavnom procesu.

„Naše službenike i službenice obučavaćemo vezano za vještine i kompetencije pregovaranja, rada u međunarodnom administrativnom kontekstu, kao i oblicima rada sa posebnim osvrtom na pojedinačne evropske institucije“, dodao je Camaj.

Kroz preostala dva modula, prema njegovim riječima, državni službenici će sticati znanja i vještine iz oblasti opšte poslovne efikasnosti i komunikacije, i digitalnog okvira.

Camaj je kazao da svih šest modula sadrže širok spektar konkretnih tema, kroz koje će polaznike provesti tim iskusnih predavača, a koji će biti izabrani putem javnog poziva koji će Uprava za ljudske resurse uskoro objaviti.

On je rekao da Uprava za ljudske resurse i Vlada od polaznika programa očekuju potpunu posvećenost usvajanju i jačanju principa transparentnosti, integriteta i nepristrasnosti.

„Pred našim polaznicima je zadatak da kroz tridesetodnevnu obuku u jednom ciklusu razviju znanja, kompetencije i vještine, međusobni timski duh i sposobnost da efikasno sarađuju sa budućim koelgama iz različitih evropskih kultura i sredina, kao i da budu potpuno spremni da uskoro dostojno predstavljaju Crnu Goru u institucijama EU“, naveo je Camaj.

Program je kreiralo Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Regionalne škole za javnu upravu (RESPA-e).

