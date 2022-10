Vlada obavezna da obezbijedi adekvatne uslove za VCG

Podgorica, (MINA) – U interesu svih je da Crna Gora ima vojsku koja služi na ponos, a na Vladi je da obezbijedi adekvatne uslove, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, koji će rukovoditi Ministarstvom odbrane, obišli su danas taj resor i Generalštab Vojske Crne Gore (VCG).

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i Adžić razgovarali su sa načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem.

Lazarević je, navodi se, upoznao Abazovića i Adžića sa strukturom Vojske, uslovima u kojima rade, kao i potrebnim izmjenama zakonskih regulativa u cilju poboljšanja njihovog položaja.

Kako se dodaje, razgovaralo se i o brojnim međunarodnim temama, kao što su učešće VCG u više međunarodnih misija, ali i obećanoj pomoći Ukrajini.

“Abazović je iskazao veliko poštovanje prema VCG i njenoj ulozi u prošlosti naše države, naglasivši da je u interesu svih da imamo vojsku koja služi na ponos, a da je na Vladi obaveza da obezbijedi adekvatne uslove”, navodi se u saopštenju.

Adžić je ovom posjetom preuzeo koordinaciju Ministarstvom odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS