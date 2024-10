Radulović: Pozdravljam brzu reakciju Ministarstva zdravlja u slučaju trovanja radnika

Podgorica, (MINA) – Ministar pomorstva Filip Radulović apelovao je na nadležne da ispitaju cijeli slučaj trovanja radnika kompanije Port of Adria, uključujući i to da li su se poštovale preporuke o zaštiti na radu.

On je, u objavi na mreži X, naveo da pozdravlja napore Ministarstva zdravlja u vezi sa brzom reakcijom u slučaju trovanja radnika.

“Još jednom apelujem na nadležne organe da ispitaju cijeli slučaj, uključujući i to da li su se poštovale preporuke o zaštiti na radu”, istakao je Radulović.

On je zamolio sva udruženja i pojedince da, kako je rekao, ne daju paušalne izjave i dodatno zbunjuju javnost.

