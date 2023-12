GA organizovala humanitarnu utakmicu za djecu Palestine

Podgorica, (MINA) – Na humanitarnoj fudbalskoj utakmici za podršku djeci Palestine, koju je danas organizovala Građanska alijansa (GA), prikupljeno je hiljadu EUR i taj novac biće uplaćen na žiro račun Crvenog polumjeseca, saopšteno je iz te nevladine organizacije (NVO).

Iz GA kazali su da su donaciju dobili i od Islamske zajednice.

Iz te nevladine organizacije su naveli da su tradicionalno organizovali humanitarnu fudbalsku utakmicu, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

“Međunarodni dan ljudskih prava podsjeća nas na univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava, koji su osnova mira, bezbjednosti i održivog razvoja”, poručili su iz GA na Fesjbuku /Facebook/.

Kako su rekli, na humanitarnoj utakmici igrale su ekipa Političara i tim Ostatak Crne Gore, koji su činili značajni akteri društvenog života Crne Gore.

“Ova sportska manifestacija ne samo da slavi ljubav prema fudbalu, već nam omogućava da zajedno, kao zajednica, pružimo podršku onima kojima je to najpotrebnije. Tako da je današnja utakmica imala poseban cilj – prikupljanje sredstava za podršku djeci Palestine”, rekli su iz GA.

Oni su zahvalili svima koji su učestvovali u prikupljanju sredstava, a pozvali su i sve druge građane koji su u mogućnosti da i sami uplate donaciju.

Današnja utakmica završena je rezultatom 9:6 za Političare, a za najboljeg igrača proglašen je Dragoslav Šćekić.

Iz GA su naglasili da su dječija prava osnovna i neotuđiva i da su upoznati sa kakvim strahotama se mališani u Palestini suočavaju i da ono kroz šta prolaze nikako ne bi trebalo da bude dio njihovog odrastanja.

“Kroz ovu našu aktivnost, želimo poslati snažnu poruku solidarnosti i podrške tim nevino ugroženim dječijim životima, poručili su iz GA.

Kako su kazali, današnja utakmica je samo jedna od mnoštva aktivnosti koje je GA pripremila u okviru obilježavanja dana ljudskih prava.

“Pozivamo građane da isprate naš program putem veb sajta i društvenih mreža i naravno da prisustvuju i učestvuju”, poručili su iz GA.

