Nikšić kao prvoplasirani izborio finalni turnir

Podgorica, (MINA) – Golbal ekipa Nikšića kao prvoplasirana izborila je nastup na finalnom turniru Lige šampiona u Roštoku.

Crnogorski predstavnik je, nakon turnira u Pragu i Nikšiću, sa devet pobjeda i porazom bio najuspešniji u grupi Jug.

Nikšićki turnir završio je sa maksimalnim učinkom i pobjedama u svih pet mečeva.

Posljednjeg dana turnira nikšićki golbalisti slavili su danas u duelima sa francuskim Lionom 10:5 i italijanskim Omerom iz Bergama 9:6.

Prethodna dva dana upisali su pobjede protiv njemačkog Čermnicera 10:9, češkog Peruna 14:10 i portugalskog Andovisa 12:9.

U duelu sa Lionom najefikasniji je bio Nikola Nikolić sa pet, dva gola postigao je Marko Nikolić, a po jedan Veselin Vuković, Miloš Ranitović i Mirnes Ramović.

Mlađi od braće Nikolić imao je najbolji učinak i protiv Omera sa pet pogodaka, dok su po dva postigli Mirnes Ramović i Marko Nikolić.

Nikšićki tim u debitantskom nastupu u Ligi šampiona ove sezone nastupa u sastavu Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Mirnes Ramović, Veselin Vuković i Goran Macanović, a sa klupe predvodi ih trener Nikola Čurović.

Čurović je kazao da je nikšićkom klubu bila čast što je imao priliku da ugosti najbolje golbal timove Evrope.

“Nadam se da smo opravdali ukazano povjerenje, koje smo zaslužili ostvarenim rezultatima. Potrudili smo se i nadam se da smo bili dobri domaćini. Što se tiče turnira, mogu i moram biti zadovoljan. Zabilježili smo maksimalan učinak, a već poslije drugog dana riješili smo pitanje plasmana na finalni turnir”, rekao je Čurović agenciji MINA.

On je pohvalio igrače na prikazanom, navodeći da su pokazali da vrijede i da se na njih može ozbiljno računati.

“Forma je na zavidnom nivou, ali ne još na onom na kojem je neophodno da bude na velikim takmičenjima. Ostaje nam da se fokusiramo na finalni turnir. Siguran sam da ćemo imati šta da pokažemo i u Roštoku”, rekao je Čurović.

Iz grupe Jug, osim Nikšića, plasman na finalni turnir, koji će od 27. oktobra do 1. novembra biti odigran u Roštoku izborili su Čermnicer i Andovis.

Najbolji strijelac kvalifikacione grupe Jug, poslije deset odigranih kola, je Njemac Oliver Hojrof sa 61 postignutim golom.

Kao drugoplasirani završio je Nikola Nikolić sa 53 gola.

Turnir Lige šampiona odigran je u organizaciji Golbal kluba Nikšić, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, Paraolimpijskog komiteta i Saveza slijepih Crne Gore, a uz podršku Opštine Nikšić, Sportskog centra i Turističke organizacije tog grada.

