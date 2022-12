Izbor sudija Ustavnog suda osnovna pretpostavka za rješavanje političke krize

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda je osnovna pretpostavka za rješavanje političke krize, a nakon toga i izbori koji će donijeti stabilnu Vladu, kazao je jedan od lidera Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz PES, Milatović je danas razgovarao sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

Prema riječima Milatovića, svi politički akteri moraju staviti po strani partijske kalkulacije i voditi se državnim interesima koji su prioritet.

“S obzirom na složenost situacije u Crnoj Gori, prijevremeni parlamentarni izbori su najbolji način izlaska iz krize, a koji bi donijeli stabilnu i profesionalnu Vladu”, rekao je Milatović.

Kako se navodi, Milatović i Eskobar razgovarali su o aktuelnoj političkoj krizi, ali i o načinu na koji bi ona mogla biti riješena.

“Izbor sudija Ustavnog suda je osnovna pretpostavka za rješavanje političke krize, a nakon toga i izbori koji će donijeti stabilnu Vladu”, kazao je Milatović.

Eskobar je, kako se navodi, rekao da PES vide kao partnera, a Crnu Goru kao značajnog saveznika.

Iz PES su naveli da su sastanku prisustvovali i potpredsjednica tog članovi tog pokreta Olivera Injac i FIlip Ivanović i ambasadorka SAD-a u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke sa saradnicima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS