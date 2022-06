Đukanović reizabran za predsjednika Odbora direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Milutin Đukanović reizabran je na funkciju predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), saopšteno je iz te kompanije.

Kako je saopšteno iz EPCG, danas je održana redovna Skupština akcionara EPCG, na kojoj je usvojen predlog odluke o izboru članova Odbora direktora kompanije.

“Novi članovi Odbora direktora su: Vladan Joković, Tahir Đonbaljaj, Adis Balota, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici usvojen predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza EPCG za prošlu godinu, sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO Podgorica.

“Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju EPCG za prošlu godinu sa Izvještajem o aktivnostima Službe za zaštitu životne sredine kao i Izvještajem o aktivnostima za oblast zaštite i zdravlja na radu i zaštite i spašavanja”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su dodali da je usvojen predlog odluke o raspodjeli dobiti EPCG iskazane 31. decembra prošle godine.

Tako što je, kako su kazali, ukupna neraspoređena dobit (65,26 miliona EUR), koju čine neto dobit iz poslovanja u prošloj godini (47,448 miliona EUR) i neraspoređena dobit iz prethodnog perioda (17,81 miliona EUR) raspoređena na neraspoređenu dobit (60,52 miliona EUR) i fond rezervi (4,74 miliona).

Dodaje se da je odbijen predlog odluke o odobravanju knjižnog odobrenja u korist CEDIS-a.

Iz EPCG su dodali da je za revizora EPCG za ovu godinu izabrano Društvo za eksternu reviziju BDO iz Podgorice.

“Usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju Politike naknada EPCG sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade licima sa posebnim dužnostima prema EPCG”, navodi se u saopštenju.

Iz te kompanije su dodali da je usvojen i predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih iskaza EPCG za prošlu godinu.

