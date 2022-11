Poraz crnogorskih fudbalera u Ljubljani, Savić promašio penal

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Ljubljani, u prijateljskom meču, od Slovenije 1:0.

Pobjednika duela odlučio je pogodak Mihe Zajca u 42. minutu.

Zajc je iskoristio odličnu asistenciju Benjamina Šeška i efektno, petom iz peterca, savladao crnogorskog golmana Matiju Šarkića.

Najbolju priliku da poravna rezultat imao je Stefan Savić u 87. minutu, ali je njegov šut sa 11 metara završio na stativi.

Vođstvu domaćina prethodio je nepriznati pogodak

Stefana Mugoše u 27. minutu.

Lopta je, nakon što se odbila od prečke, prešla gol liniju, ali to nijesu vidjele austrijske sudije, pa je rezultat ostao nepromijenjen.

Mugoša je bio u šansi i u 31. minutu, nakon efektnog driblinga i šuta iskosa, ali je slovenački golman Jan Oblak bio siguran.

Odlično je i intervenisao i nakon pokušaja Nikole Krstovića i Dušana Bakića.

Priliku da se upišu u strijelce imali su i Adam Čerin i Andraž Šporar, ali je Šarkić odlično intervenisao.

Slovenija je upisala drugi trijumf u trećem međusobnom duelu.

Prvi meč odigran je u avgustu 2008. godine u Podgorici i završen je 1:1, dok je u drugom uspješnija bila selekcija Slovenije i slavila 2:0.

