LŠ rezultati – Poraz Crvene zvezde u Mančesteru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras od Mančester sitija 3:1, u utakmici prvog kola G grupe Lige šampiona.

Crvena zvezda povela je golom Osmana Bukarija u 45. minutu.

Izjednačio je, dva minuta kasnije, Hulijan Alvares.

Alvares je bio strijelac i drugog gola u 60, a pitanje pobjednika riješio je Rodri u 73. minutu.

U drugom meču te grupe Lajpcig je u Bernu slavio protiv švajcarskog Jang bojsa 3:1.

U E grupi, Fejnord je u Roterdamu savladao Seltik 2:0, dok je duel Lacija i madridskog Atletika završen neriješeno 1:1.

U F grupi, Milan i Njukasl igrali su 0:0, dok je Pari sen Žermen pred svojim navijačima savladao Borusiju Doertmund 2:0.

Ubjedljiva je bila Barselona, koja je pred svojim navijačima, u H grupi, slavila protiv Antverpena 5:0.

U drugom meču te grupe Porto je kao gost slavio protiv Šahtjora 3:1.

Mečevima u grupama A, B, C i D na programu su sjutra. Sastaće se:

Grupa A

Galatasaraj – Kopenhagen (18.45)

Bajern Minhen – Mančester junajted (21.00)

Grupa B

Sevilja – Lans (21.00)

Arsenal – PSV (21.00)

Grupa C

Real Madrid – Union Berlin (18.45)

Braga – Napoli (21.00)

Grupa D

Sosijedad – Inter (21.00)

Benfika – Salcburg (21.00)

