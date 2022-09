Karatistima Bijele sedam medalja u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bijele nastup na tradicionalnom međunarodnom turniru Zagreb kup završili su sa sedam medalja – dvije zlatne, jednom srebrnom i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojio je Nemanja Mikulić, koji je bio najbolji u kategoriji do 84 kilograma, u konkurenciji mlađih seniora i seniora.

Srebrni je bio Petar Mikulić, u konkurenciji dječaka 8-9 godina, u kategoriji do 24 kilograma.

Bronzane medalje osvojili su Bogdan Ćirković (8-9, preko 38), kadetkinja Sofija Mikulić (preko 54) i Nenad Đuričić u konkurenciji kadeta (do 63) i juniora (do 61).

Turnir u Zagrebu, koji je održan deveti put, okupio je 703 takmičara iz 88 klubova i osam država.

