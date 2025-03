Juniori drugoplasirani na MEVZA turniru u Zadru

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska (U18) odbojkaška reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na turniru Srednjeevropske odbojkaške zonalne asocijacije (MEVZA) u Zadru.

Izabranici Dejana Radića u finalnom meču poraženi su od ekipe Brna iz Češke rezultatom 3:1 (22:25, 25:13, 25:19 i 25:10).

Prvi set finala bio je izuzetno neizvjestan i najbolji dio igre crnogorskog tima.

Rezultat je bio izjednačen do same završnice (20:20), ali su crnogorski odbojkaši uspjeli da osvoje ključne poene i dobiju taj dio meča 25:23.

U naredna tri seta ekipa iz Češke uspjela je da napravi osjetnu prednost, koju je održala do kraja i slavila sa konačnih 3:1, za prvo mjesto na turniru bez poraza.

U crnogorskom timu najviše poena osvojli su Vuk Stanojević – 14 i Luka Lojić 13 poena.

Izabranici selektora Radića u grupi ostvarili su dva trjumfa i poraz.

Savladali su Ribola Kaštelu 3:0 (25:20, 25:18 i 25:20) i Trenčin iz Slovačke (25:21, 27:25, 25:20), dok su jedini poraz u grupi pretrpjeli od mađarskog Kečkemeta 3:2 (19:25, 25:17, 18:25, 25:17 i 17:15), u meču za prvo mjesto u grupi.

U polufinalnom meču bili su ubjedljivi protiv Ramat Aviva iz Izraela 3:0 (25:19, 25:23 i 25:23).

