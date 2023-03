Dominacija Krivokapića i Petrić

Podgorica, (MINA) – Jakša Krivokapić pobjednik je stonoteniskog Top osam turnira, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Ivona Petrić.

Krivokapić je turnir u Podgorici osvojio sa maksimalnim učinkom i svega dva izgubljena seta u sedam odigranih mečeva.

Kao drugoplasirani, sa pet pobjeda i dva poraza, završio je Zoran Rešetar.

Isti učinak, ali i slabiji set količnik, imao je trećeplasirani Miloš Rahović.

U ženskoj konkurenciji, Petrić je trijumfovala sa svih pet pobjeda.

Kao drugoplasirana završila je Anastasija Vujović, koja je jedini poraz doživjela od Petrić (3:0).

Pobjedničko postolje kompletirala je Simona Perović sa tri trijumfa i dva poraza.

