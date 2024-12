Uhapšen poštar osumnjičen za prisvajanje preko 11 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici granične policije su, na graničnom prelazu Dobrakovo, uhapsili V.R. (30) za kojim se tragalo od aprila zbog sumnje da je, kao zaposleni u Pošti, prisvojio preko 11 hiljada EUR.

Iz Uprave policije je saopšteno da je upravnica Pošte u Tivtu 18. aprila prijavila da je V.R, zaposlen na poziciji poštara, prisvojio novac koji mu je bio povjeren na radu.

„Na način što je, kako se sumnja, 18. aprila, nakon preuzimanja zaduženog novca za raspodjelu dječjih dodataka i materijalnih primanja, za sebe zadržao novac u iznosu od 11.323 EUR, a na štetu Pošte Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.R. tom prilikom otuđio i motocikl u vlasništvu Pošte Crne Gore, koji mu je dat na korišćenje, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Iz policije su kazali da su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, njihovi službenici su za V.R. raspisali lokalnu potragu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„Policijski službenici Sektora granične policije su 30. decembra, na graničnom prelazu Dobrakovo, lišili slobode V.R. prilikom ulaska u Crnu Goru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je protiv V.R. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i on je danas sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS