Veliki potencijal za jačanje ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Španija imaju odlične političke odnose i prijateljske veze, ali postoji prostor za intenziviranje ekonomskih veza, ocijenio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović.

On je zvaničnu posjetu Španiji završio sastankom sa predstavnicima Udruženja španskih kompanija (CEOE), Privredne komore Španije, Ministarstva ekonomije, trgovine i preduzetništva, kao i više španskih kompanija.

Ivanović je zahvalio na gostoprimstvu i poručio da sastanak predstavlja važnu priliku za razmjenu ideja i razmatranje konkretnih modela ekonomske saradnje.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, predstavio napredak Crne Gore u okviru pregovaračkog procesa sa EU, ističući da je ostvaren snažan reformski iskorak u prethodnim godinama.

On je ukazao na ključne sektore za potencijalne investicije iz Španije, uključujući turizam i hotelijerstvo, infrastrukturu – naročito putnu, kao i IT sektor i digitalizaciju javne uprave. Izrazio je interesovanje za prisustvo većeg broja španskih kompanija u Crnoj Gori.

Sastanak je otvorila predsjednica CEOE za međunarodnu saradnju, Marta Blanko, ocijenivši da je to dragocjena prilika da se detaljnije upoznaju sa ekonomskim kretanjima i razvojnim planovima Crne Gore.

Ona je predstavila rad i nadležnosti CEOE, naglasivši da ta organizacija zastupa interese svih sektora španske ekonomije.

Direktor za međunarodnu saradnju u Privrednoj komori Španije, Haime Montalvo, naveo je da Komora promoviše i štiti interese španskog poslovnog sektora, te da ima savjetodavnu ulogu prema Vladi.

On je ocijenio da postoji veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom i izrazio spremnost za dalje zajedničke aktivnosti.

Predstavnik Ministarstva ekonomije, trgovine i preduzetništva, Huan Hose Otamendi, naglasio je podršku Crnoj Gori u sprovođenju reformi i punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, te istakao da Španija snažno podržava proces proširenja.

Ana Cmiljanić iz Razvojne banke Crne Gore predstavila je ekonomski profil Crne Gore, kao i investicione mogućnosti i razvojne prioritete.

Predstavnici španskih kompanija predstavili su oblasti svog djelovanja, pri čemu su neke od njih već ostvarile poslovnu saradnju sa Crnom Gorom u određenim sektorima. Ocijenili su da Crna Gora ima visok investicioni potencijal i stabilno okruženje za poslovanje.

Na sastanku je ocijenjeno da bi unapređenje poslovne povezanosti i promocija crnogorskih potencijala na španskom tržištu značajno doprinijelo produbljivanju ekonomske saradnje.

Blanko je istakla da Crna Gora već primjenjuje veliki dio evropske regulative što može biti od koristi za španske kompanije i dodala da će informacije sa sastanka biti prezentovane među članicama CEOE radi daljeg povezivanja i konkretnog partnerstva.

