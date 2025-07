EPCG: Mujović nije učestvovao u potpisivanju ugovora o zakupu Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) reagovali su povodom, kako tvrde, netačnih navoda u kojima se nekadašnji ministar energetike, Saša Mujović, targetira kao javni funkcioner koji je učestvovao u potpisivanju ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare sa kompanijom 8B Capital.

EPCG je, kako su naveli njeni predstavnici, vlasnik imovine nekadašenje fabrike Željezara od početka 2023. godine.

“U cilju valorizacije proizvodnih kapaciteta, EPCG je donijela odluku krajem 2023. godine da kroz organizovanje javnih poziva pokuša da pronađe kompaniju koja bi bila spremna da obnovi proizvodnju kovanih ugljeničnih i legiranih čelika, uzimajući u obzir činjenicu da EPCG nije imala zakonskih mogućnosti da se bavi proizvodnjom čelika i da to nije core biznis EPCG”, navodi se u reagovanju.

EPCG, kako su dodali, u skladu sa Statutom kompanije, nije imala obavezu da za to traži saglasnost resornog Ministarstva, ali rukovodeći se primjerima dobrih poslovnih praksi, Odbor direktora i izvršni direktor EPCG o svim odlukama vezanim za obavljivanje javnog poziva za zakup proizvodnih kapaciteta Željezare i u kasnijoj fazi o zaključivanju ugovora o zakupu sa zakupcem, informisali su Ministarstvo energetike.

EPCG je objavila tri javna poziva iz razloga da bi sve kompanije iz Crne Gore, regiona, kao i globalne koje se bave proizvodnjom čelika, mogle da apliciraju.

“Nažalost, i pored velikih napora uloženih na tom planu, na sva tri javna poziva kompanije koje su se pojavljivale nijesu ispunile dosta striktne uslove koji su zahtijevani od potencijalnih zakupaca”, rekli su iz EPCG.

Na posljednjem javnom pozivu jedino se prijavila i ispunila zahtijevane uslove kompanija 8B Capital.

“Odluku o zaključivanju ugovora o zakupu sa 8B Capital donio je, shodno Statutu EPCG, Odbor direktora EPCG, a ne ministar energetike. Odluka je donesena sa najboljom namjerom da se pokuša obnoviti proizvodnja u fabrici, jer se nijedna od referentnih kompanija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u proizvodnji ove vrste čelika, nije prijavila na javni poziv niti izrazila interesovanje za pokretanje proizvodnje u fabrici”, dodaje se u reagovanju.

Iz EPCG su objasnili da je ugovor o zakupu bio napravljen kvalitetno i na način da se radi o najboljem ugovoru u poređenju sa svim ugovorima iz ranijeg perioda kada je Željezara privatizovana u nekoliko navrata.

“Pomenuti ugovor obezbijedio je da sva imovina za sve vrijeme ostaje u vlasništvu EPCG i da zakupac ne može da otuđi i pričini štetu vlasniku imovine, što nikada ranije nije bio slučaj”, tvrde u EPCG.

Prisustvo tadašnjeg ministra energetike činu potpisivanja ugovora o zakupu sa 8B Capital, kako su objasnili, bilo je protokolarnog karaktera, na način što je pozvan od EPCG da prisustvuje događaju.

“Znajući da nije jednostavno donijeti odluku o ulaganjima reda veličine nekoliko desetina miliona EUR u ponovno pokretanje proizvodnje čelika u Željezari, EPCG je kao društveno odgovorna kompanija pristupila izradi alternativne strategije za EPCG-Željezara i kao rezultat toga pokrenuti su poslovni procesi izrade konstrukcija i AB stopa za potrebe izgradnje solarnih elektrana. Ta alternativna strategija se pokazala i pravilnom i već tokom prošle i ove godine dala očekivane rezultate”, saopštili su iz EPCG.

Kako su zaključili, iako zakupac formalno nije ušao u postupak zakupa, niti preuzeo na korišćenje bilo koji objekat u Željezari, EPCG je od zakupa po osnovu ugovora prihodovala određena sredstva, te shodno tome ostvarila je određenu korist, a nije pretrpjela bilo kakvu štetu po osnovu ugovora o zakupu.

