Pobjeda crnogorskih omladinaca

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u prvom od dva priojateljska meča, vršnjake iz Bosne i Hercegovine rezultatom 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Domenik Ivezaj u 82. minutu.

Selektor Slobodan Drašković kazao je da su crnogorski fudbaleri u prvom poluvremenu odigrali veoma dobro i da je šteta što nijesu iskoristili neku od dobrih šansi koje su ostvarili.

“Ista situacija bila je i početkom drugog dijela. Tada smo napravili dosta izmjena i ritam igre je malo pao. Ipak, uspjeli smo da postignemo gol i pobijedimo, tako da moramo biti zadovoljni”, rekao je Drašković.

Priliku da Crnu Goru dovedu u vođstvo imali su Vladimir Perišić u 20. i 47, Petar Aničić u 30. i 37, Bojan Pavićević u 58. minutu.

Revanš meč biće odigran u četvrtak.

