Radović bez finala, bronzani kao u Tokiju

Pariz, (MINA) – Filip Radović sa bronzanim odličjem završio je nastup na stonoteniskom turniru na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

On je danas u polufinalnom meču kategorije S10 poražen od Kineza Liana Haoa 3:1 (11:8, 5:11, 11:6 i 11:9).

Pobjedničko postolje i drugo paraolimpijsko odličje u karijeri obezbijedio je jučerašnjom pobjedom protiv Čileanca Manuela Ečavegurena 3:0.

Radović je i prije tri godine u Tokiju bio bronzani.

Kinez, četvrti na rang listi, pobjedama protiv Nigerijca Alabija Alufemija 3:0 i Poljaka Igora Mištala 3:1 opravdao je ulogu favorita, a prikazanim protiv Radovića potvrdio da je dostojan finala paraolimpijskog turnira.

U kvalitetnom i neizvjesnom meču sa puno lijepih poena, u atmosferi koja je više ličila na fudbalsku, kineski stonoteniser je bio koncentrisaniji.

„Žao mi je što nijesam uspio da se plasiram u finale, posljednja tri puta sam ga pobijedio. Znao sad da će se se jednom desiti i poraz u međusobnim duelima. Sebe ne smatram boljim igračem od Kineza, iako sam posljednja dva meča dobio lako. Danas je došao dan da mi se revanšira, bio je bolji i zasluženo je pobijedio”, rekao je Radović.

Iskusni stonoteniser do Igara u Parizu nije imao pojedinačno paraolimpijsko odličje, dok je u ekipnom dijelu tri puta bio šampion.

U Parizu je već osvojio bronzano ekipno odličje.

Rival Lianu Haou u sjutrašnjem finalu biće zvanični evropski, svjetski i olimpijski šampion, Poljak Patrik Čojnovski, koji je u drugom polufinalnom duelu pobijedio ljubimca domaće publike, Francuza Matea Bohasa 3:1.

Radović je protiv Haoa imao podršku tridesetak navijača koji su doputovali u Pariz da ga podrže, a meč je sa tribina posmatrao i ambasador Crne Gore Ivan Ivanišević.

Radović, drugi stonoteniser svijeta, osvojio je sedmu medalju sa najznačajnijih zvaničnih međunarodnih takmičenja.

Ima četiri pojedinačna i jedno ekipno evropsko odličje, kao i dva paraolimpijska.

Srebrni je bio u Helsingborgu 2019. i Šefildu 2023, a bronzani u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Nosilac je i bronzane paraolimpijske medalje iz Tokija 2021. godine.

