Vektra Boka će još čekati na ime

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Vektra Boke nije u petak odlučivala o promjeni imena te kompanije u Boka resorts, jer nije bilo kvoruma, pa će se o tom i drugim pitanjima raspravljati u narednih mjesec.

To je Vijestima potvrdio vlasnik kompanije Ellena group i član Odbora direktora Vektra Boke, Danilo Matijašević, koji je objasnio da sjednica nije održana zbog izostanka predstavnika većinskog vlasnika Vektra Boke, odnosno stečajnog upravnika Vektre Montenegro, Radojice Grbe, koji nije prisustvovao iz zdravstvenih razloga.

Ellena group iz Herceg Novog je početkom aprila postala vlasnik 33 odsto akcija u Vektra Boki, koje je platila po četiri centa, odnosno 350 hiljada EUR za ukupan paket akcija.

Ostatak akcija je bio u vlasništvu bivše kompanije Dragana Brkovića, Vektre Montenegro, koja je u stečaju od početka 2021. godine.

Matijašević je naglasio da Brković više nema 100 odsto vlasničkog udjela u toj kompaniji, već NLB, čime je ta banka ujedno sada i vlasnik 59,47 odsto akcijskog kapitala Vektra Boke.

Matijašević je kazao da je na dnevnom redu sjednice bilo planirano 11 tačaka, a među njima promjena imena kompanije, Statuta, adrese, te da će naredna biti zakazana kroz mjesec.

Poreska uprava je od 2021. godine pokušavala da uvede stečaj u Vektra Boku, zbog kršenja plana reorganizacije. Taj zahtjev je u novembru prošle godine odbio Privredni sud, ali je protiv tog rješenja žalbu podnijela NVO Udruženje radnika Vektra Boka, zahtijevajući da se ono ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Iz kompanije Vektra Boka su u međuvremenu tražili da se žalba odbije kao nedozvoljena ili neosnovana, a zatim je takvu odluku krajem decembra prošle godine donio Apelacioni sud, nakon što su utvrdili da je nedozvoljena.

Apelacioni sud je utvrdio da samo onaj koji je predložio otvaranje stečaja ima pravo da podnese žalbu, te da NVO to nije. Tako je utvrđeno da je žalba NVO Udruženje radnika Vektra Boka nedozvoljena, jer je podnijelo za to neovlašćeno lice.

