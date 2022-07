U NP Durmitor 40 odsto više posjetilaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posjeta Nacionalnom parku (NP) Durmitor bolja je 41 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštio je njegov direktor, Pero Popović i dodao da su zadovoljni sezonom.

“To je pokazatelj koliko je ova sezona bolja”, rekao je Popović Televiziji Crne Gore.

On je dodao da je ove godine interesovanje za rafting veliko, čak veće nego 2019. godine, prenosi portal RTCG.

“Rafting je ove godine 60 odsto bolji nego prošle”, kazao je Popović.

