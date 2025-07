Vlada zakonski ne može na bilo koji način finansijski pomoći Crnogorskoj plovidbi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država više nema zakonskih mogućnosti da pomaže Crnogorskoj plovidbi, te je zbog toga i predloženo da ta kompanija proda svoja dva broda i pokuša da spriječi njihovo “hapšenje” u nekoj od svjetskih luka, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva.

Iz Ministarstva su rekli da je brod Kotor više od 20 dana zarobljen u luci Savana i nije u stanju sposobnosti za plovidbu zbog niza iznenadnih otkaza opreme, kvarova i grešaka posade i menadzmenta.

„Svakodnevno se nagomilavaju enormni troškovi koji već prijete da kroz kratak naredni period premaše vrijednost broda, a Crnogorska plovidba nema novca da izmiri trenutna dugovanja, zbog čega su advokati društva Moran pokrenuli postupak „hapšenja“ broda i trenutno sprječavaju njegovo isplovljavanje iz luke Savana“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da bi „hapšenje“ u krajnjem dovelo do prodaje broda na licitaciji i izvjesno prodaji u bescijenje za visinu ukupnih potraživanja, gdje bi nastao višemilionski gubitak.

„Situacija sa brodom Kotor negativno utiče na status drugog broda ove kompanije, 21. maj, koji se takođe nalazi u veoma lošem stanju“, rekli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je odluka o prodaji bolna, ali jedina razumna opcija kako bi se brod prodao po tržišnim uslovima, namirili povjerioci i ostatak novca vratio u državni budžet.

„Crnogorska plovidba duguje državi više od 37 miliona EUR, a bilo koji novi vid finansijske pomoći toj kompaniji bio bi suprotan Zakonu o kontroli državne pomoći. Trenutna nelikvidnost Crnogorske plovidbe onemogućava isplatu bilo kakve obaveze ili bilo kog povjerioca“, zaključuje se u saopštenju.

