Rasprava o sporazumu sa UAE da sačeka mišljenje EK i nadležnih agencija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rasprava o sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u Skupštini trebalo bi da sačeka mišljenje Evropske komisije (EK) i nadležnih agencija u Crnoj Gori, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović nakon sastanka sa predstavnicima NVO sektora.

Milatović je danas primio predstavnike dijela nevladinih organizacija u Crnoj Gori, koje su mu se obratile povodom Sporazuma o saradnji u oblastima turizma i razvoja nekretnina, koji je Vlada potpisala sa UAE.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarije sa odnose s javnošću, kazao da su predstavnici nevladinog sektora i različitih udruženja iznijeli stavove i pokazali zabrinutost kada je u pitanju sporazum.

On im se zahvalio na aktivnoj ulozi koju imaju u tom, kako je kazao, do sada poprilično netransparentnom odnosu vlasti prema sporazumu.

„Volio bih danas, nakon ovog sastanka, da pošaljem apel da se diskusija u odnosu na sam sporazum, koji je sada već u formi zakona došao u Skupštinu, ne desi dok ne dobijemo jasne stavove od EK, ali i od nadležnih agencija u Crnoj Gori, poput agencija za sprječavanje korupcije i za zaštitu konkurencije u odnosu na sporazum“, rekao je Milatović.

On smatra da je veoma važno ispoštovati te pravne preduslove i dobiti vrlo jasne stavove agencija i EK, prije nego što poslanici počnu diskusiju o sporazumu u Skupštini.

„Mislim da je to fer i da je to jedan demokratski način diskusije o sporazumu i upravo to stanovište sam danas i prenio predstavnicima nevladinog sektora. Negdje smatram da je i moja obaveza kao predsjednika države da čujem ovaj iskren apel predstavnika nevladinog sektora, civilnih udruženja i ovih pravih boraca za ekološku i održivu Crnu Goru. Mislim da je ovaj glas upravo i onaj koji naši poslanici u Skupštini moraju čuti”, poručio je Milatović.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovali su predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica, CEE Bankwatch, Martin Schneider Jacoby Association, Green Home, Ecopatriotizam, Centra za građansko obrazovanje, Građanske alijanse, Unije slobodnih sindikata i Centra za razvoj nevladinih organizacija.

