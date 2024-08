Najava Spajića potvrda da je inflacija uništila životni standard

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava premijera Milojka Spajića o osnivanju preduzeća za dostavu namirnica nedvosmislena je potvrda da je inflacija uništila životni standard crnogorskih građana, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da mjesecima Spajić demagoškim bajkama pokušava da prikrije od crnogorske javnosti pravi uzrok rasta inflacije i enormnog rasta cijena.

“Njegova najava o osnivanju preduzeća za dostavu namirnica nedvosmislena je potvrda da je inflacija uništila životni standard građana”, naveli su iz DPS-a u reagovanju.

Prema njihovim riječima, inflacija, pad kupovne moći, rast cijena, ali i ostali makro i mikroekonomski uticaji napravili su od Crne Gore najskuplju destinaciju za život u regionu, a nijedan građanin nije osjetio dugo najavljivane benifite od zapravo fiktivnog povećanja zarada.

To, kako su dodali iz DPS-a, potvrdio i Eurostat konstatacijom da nije došlo do suštinskog povećanja životnog standarda u Crnoj Gori.

“Obećavao je Spajić građanima da će Crna Gora biti Švajcarska na Balkanu, ali im nije rekao da će obećanje početi da ispunjava tako što će im izjednačiti cijene sa Švajcarskom. Za sve drugo moraće da sačekaju neku odgovorniju vlast koja na državnu kasu ne gleda kao na kockarski ulog”, navodi se u reagovanju.

Iz DPS-a su rekli da je krajnje vrijeme da Spajić prizna da je drastični rast rast cijena u Crnoj Gori direktni proizvod ekonomske politike njegove vlasti koja propagira rast potrošnje bez suštinskog rasta produktivnosti.

“Sramno je što je neodgovornim odnosom prema državnim resursima i najjeftinijim populizmom doveo crnogorske građane na rub egzistencije, a sada ih, osnivanjem preduzeća koje će biti zaduženo za robne rezerve i za dostavu građanima osnovnih životnih namirnica iz robnih rezervi, dodatno ponižava”, naveli su iz DPS-a.

Oni su dodali da takve mjere, uz odsustvo bilo kakve strategije i održivih mjera, nedvosmisleno najavljuju krah aktuelne vlasti.

