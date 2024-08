Izrečene kazne od preko dva miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) je u prvih mjesec pojačanog nadzora izrekla kazne u ukupnom iznosu od 2,02 miliona EUR.

„Inspektori UIP-a su u prvih mjesec pojačanog inspekcijskog nadzora u šest primorskih opština obavili ukupno 4,4 hiljade nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 3,2 hiljade nepravilnosti i izrečeno novčanih kazni u ukupnom iznosu od 2,02 miliona EUR“, saopštili su iz UIP-a.

Osim na primorju, koje je trenutno najposjećenije, inspektori su nastojali da, kako je to predviđeno i planom inspekcijskih nadzora, budu prisutni i u nacionalnim parkovima, turističkim centrima na sjeveru, popularnim rafting destinacijama gdje se tokom ljetnjih mjeseci bilježi veliki broj posjetilaca, kao i u ostalim opštinama.

„Statistički podaci pokazuju da su inspektori tokom mjesec u 779 slučajeva djelovali ukazivanjem na nepravilnosti, čime su znatno doprinijeli poštovanju načela preventivnosti“, dodaje se u saopštenju.

Iz UIP-a su ohrabrili sve građane da prijave nepravilnosti besplatnim pozivom na Call centar 080 555 555, ili slanjem na mejl [email protected].

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS