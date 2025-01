Crna Gora želi da gradi najbolje odnose sa Saudijskom Arabijom

Podgorica, Rijad, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora želi da gradi najbolje moguće odnose sa Saudijskom Arabijom, jer je u pitanju velika zemlja, sa razvijenom i naprednom ekonomijom, saopštio je predsjednik parlamenta, Andrija Mandić.

On se tokom zvanične posjete Saudijskoj Arabiji sastao sa predsjednikom Savjetodavne skupštine te zemlje, Abdulahom Al aš-Šeikom.

„Sagovornici su saopštili da odnosi između dvije zemlje napreduju rastućom dinamikom u posljednjih par godina, te da je realizacija ove zvanične posjete, koja je uslijedila ubrzo nakon prvog susreta dva predsjednika parlamenta, potvrda toga“, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Skupštine.

Mandić je kazao da je glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore ulazak u Evropsku uniju (EU), ali da žele dobru saradnju i sa brojnim zemljama iz drugih dijelova svijeta.

On je podsjetio da je Crna Gora ukinula vize za građane Saudijske Arabije i istakao da bi otvaranje ambasada u Rijadu i Podgorici bili dodatan podstrek za jačanje saradnje.

Mandić je izrazio zahvalnost što je krajem prethodne godine formirana grupa prijateljstva sa Crnom Gorom u parlamentu Saudijske Arabije i u tom kontekstu dodao da će odmah po povratku u Crnu Goru inicirati proceduru formiranja grupe prijateljstva našeg parlamenta.

Mandić je istakao i da je Crna Gora zainteresovana za investicije u sektoru turizma, ugostiteljstva i energetike i dodao da bi crnogorska Skupština sa zadovoljstvom bila domaćin okupljanja privrednika dvije zemlje.

Al aš-Šeik je istakao da je predlog za organizaciju privrednog foruma izuzetan i suštinski važan predlog, te da je ukidanje viza za državljane njegove zemlje značajna stvar i da je otvaranje dvije ambasade od ključne važnosti za valorizaciju brojnih potencijala koji proističu iz dobrih međudržavnih odnosa.

Al aš-Šeik se zahvalio Crnoj Gori na podršci da Rijad bude domaćin Expo 2030.

