Budvanska rivijera odlučna da riješi poslovni odnos s Euromixom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera dao je saglasnost da preduzeće pokrene proceduru ustupanja potraživanja koje Investiciono-razvojni fond (IRF) ima prema podgoričkom Euromix Trade-u.

Odbor direktora je na sjednici dao saglasnost o proceduri ustupanja potraživanja, shodno zaključenom ugovoru o kreditu i odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

“Pokretanje procedure ustupanja potraživanja značajan je korak u rješavanju poslovnog odnosa s Euromixom, čije 11-ogodišnj trajanje opterećuje uspješno poslovanje HG Budvanske rivijere”, navodi se u saopštenju.

Na taj način, Odbor direktora, kako se dodaje, pokazuje odlučnost u namjeri preduzimanja svih potrebnih pravnih radnji za zaštitu prava i interesa Budvanske rivijere.

Odbor direktora HG Budvanska rivijera čine predsjednik Mijomir Pejović, Ivana Đurović i Sonja Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić i Jovan Purar kao predstavnici MKG Properties.

