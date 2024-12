Bivšim radnicima Košute isplaćeno 2,52 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je isplatila 2,52 miliona EUR za 699 radnika Industrije modne obuće Košuta sa Cetinja, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Grupe radnika ove godine su više puta obustavljale promet na dionici Cetinje – Podgorica i protestovale pred zgradom Vlade, kako bi 693 bivših radnika dobilo devet neisplaćenih zarada i povezivanje radnog staža, u iznosu od 2,81 milion EUR.

U Košuti je 1996. otvoren stečajni postupak, koji je okončan sredinom juna 2001. godine, pri čemu nijesu isplaćena potraživanja radnika.

