Bivši radnici MA: Vlada se maćehinski odnosi prema nama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Montenegro Airlinesa (MA) poručili su da borbu za svoja prava ne prekidaju i ocijenili da se i aktuelna Vlada, kao i prethodna, maćehinski odnosi prema njima.

Oni su kazali da su nakon posljednjeg protesta ispred zgrade Vlade, gdje su ponovo pozvali njene članove da im se obrate i uspostave dijalog u vezi sa njihovim problemima, 4.jula po drugi put zatražili sastanak sa predstavnicima Vlade.

„Međutim, do današnjeg dana nijesmo dobili ni odgovor, a ni bilo kakvu povratnu informaciju“, naveli su bivši radnici MA u otvorenom pismu.

Oni su rekli da im je sada potpuno jasno “da se i ova Vlada, kao i prethodna, odnosi maćehinski prema bivšim radnicima MA”.

„I pored toga što su iz partije koja je bila i u prethodnoj i u sadašnjoj vlasti pokušali da podmite neke od vođa protesta bivših zaposlenih MA, na način što im je nuđeno zaposlenje u zamjenu za „spuštanje lopte“, borbu za naša prava ne prekidamo, već je iznosimo na sljedeći level, popularno rečeno“, navodi se u pismu bivših radnika MA.

Oni su poručili da neće zaboraviti, kako su naveli, odgovorne za nepočinstva prema bivšim radnicima i njihovim porodicama.

„Iako od sljedbenika neoliberalne ekonomije (premijer Abazović, ministri Đurović, Damjanović) nijesmo ni očekivali empatiju prema onima koji su ostali bez zaposlenja, tim prije što je Đurović bio u bordu ToMontenegra (za koji se i dalje ne zna koliko je novca građana pukao), iznenađeni smo od ministara u Vladi iz političkih partija sa socijalnim predznakom, takozvane lijeve orijentacije, kao što su Socijaldemokratska partija (SDP) i Socijalistička narodna partija“, kazali su bivši radnici MA.

Oni su u otvorenom pismu naveli da se sjećaju da je ministar odbrane Raško Konjević ranije često kritikovao MA.

„Doduše s pravom, ali ne sjećamo se da je nudio rješenje problema“, navodi se u pismu.

Bivši radnici MA rekli su da su očekivali da će Konjević, kao predsjednik SDP-a, partije koja bi, po definiciji, trebalo da ima veći stepen socijalne odgovornosti, pomenuti to pitanje, ali da je tu njegova reakcija izostala.

Oni su naveli da su odustali od blokiranja saobraćajnice prema aerodromu jer, kako su kazali, osim putnika, turista i zaposlenih na aerodromu, mučne scene sa užarenog asfalta koji vodi ka graničnom prelazu „Aerodrom Podgorica“, nikoga iz Vlade nijesu pogađale.

„A za proteste ispred „Vladinog doma“ treba rezervisati termin unaprijed, s obzirom na to da tamo svako malo neko protestuje, iz različitih razloga“, navodi se u otvorenom pismu bivših radnika MA.

