Bebama rođenim u Nedjelji štednje na poklon po 800 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić i predsjednici upravnih odbora poslovnih banaka potpisali su danas Sporazum o realizaciji kampanje Nedjelja štednje, pri čemu će bebe rođene u toj sedmici na poklon dobiti po 800 EUR.

Slogan kampanje je Prvi korak u sigurnu budućnost, povodom Svjetskog dana štednje 31. oktobra sprovodi 20. put zaredom.

“Povodom realizacije jubilarne, 20. kampanje, iznos štednje koju će bebe rođene od 31. oktobra do 6. novembra, dobiti na poklon je udvostručen i iznosi 800 EUR, od čega 400 EUR daruje CBCG, a poslovna banka u kojoj roditelji otvore štednu knjižicu, još 400 EUR”, navodi se u saopštenju.

Ukupan iznos od 800 EUR biće deponovan na štedni račun djeteta i oročen na godinu, nakon čega roditelji mogu podići novac ili nastaviti da štede.

Do sada je svoju prvu štednju dobilo 2,52 hiljade beba, za šta je CBCG izdvojila 469 hiljada EUR, a komercijalne banke još toliko.

Guverner CBCG, Radoje Žugić na svečanom potpisivanju Sporazuma kazao je da je zadovoljan činjenicom da su sve poslovne banke prihvatile inicijativu CBCG da se povodom 20. Nedjelje štednje, visina prve štednje udvostruči.

“CBCG, zajedno sa poslovnim bankama, je u ovoj, najdugotrajnijoj društveno-odgovornoj kampanji u Crnoj Gori, izdvojila gotovo milion EUR za prvu štednju beba rođenih tokom Nedjelje štednje”, kazao je Žugić.

On je naveo da je cilj te kampanje promocija štednje i njenih pozitivnih implikacija, ali i doprinos smanjenju negativnih demografskih trendova.

Da bi ostvarili pravo na prvu štednju, roditelji djece rođene tokom Nedjelje štednje, treba najkasnije do 31. marta naredne godine da otvore štednu knjižicu u jednoj od poslovnih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete.

Pored darivanja prve štednje, CBCG u sklopu Nedjelje štednje organizuje i brojne edukativne aktivnosti. Prva u nizu je izložba Flora i fauna na novčanicama svijeta iz zbirke Muzeja novca CBCG koja je otvorena u ponedjeljak na Cetinju.

Kampanja se nastavlja radionicama u crnogorskim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu osnovnih pojmova o novcu, štednje, bankarstva i bankarskih proizvoda. Objavljen je i drugi broj CBCG Finansijskog zabavnika, edukativno-zabavnog magazina namijenjenog najmlađima i njihovim roditeljima, ovog puta posvećenog prepoznavanju lažnog novca.

