Alcazar Energy: Prepoznajemo zabrinutost mještana Gornje Brezne i preduzimamo korektivne mjere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alcazar Energy prepoznaje povratne informacije zajednice u Gornjoj Brezni u vezi sa vjetroelektranom Bijela i posvećena je transparentnosti i bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama kako bi omogućila održivu i odgovornu tranziciju ka čistoj energiji u Crnoj Gori, saopštili su iz te kompanije.

Alcazar Energy je, kako su naveli, međunarodna kompanija u sektoru obnovljivih izvora energije, vođena najvišim ekološkim, pravnim i društvenim standardima.

„Naše iskustvo obuhvata više od decenije rada u više zemalja, kroz realizaciju projekata čiste energije koji donose dugoročne benefite kako ljudima tako i planeti. Na svakom tržištu, uključujući i Crnu Goru, slušamo, sarađujemo i prilagođavamo se“, istakli su iz Alcazar Energy.

Oni su kazali da je investicija kompanije u Crnu Goru, u iznosu od približno 200 miliona EUR, među najvećima u sektoru obnovljive energije u državi.

Ta investicija će, kako se navodi, stvoriti radna mjesta, generisati čistu električnu energiju koja će biti isporučena nacionalnoj mreži, dovoljno da napaja oko 16 hiljada domaćinstava, i smanjiti emisiju ugljen-dioksida na nacionalnom nivou za više od 230 hiljada tona godišnje.

„Osim energetskih benefita, projekat podržava dugoročnu integraciju Crne Gore u energetsko tržište Evropske unije i jača njen položaj kao regionalnog centra za održivi razvoj“, dodaje se u saopštenju.

Iz kompanije Alcazar Energy su kazali da su održali javnu raspravu o Procjeni uticaja na životnu sredinu za vjetroelektranu Bijela u Plužinama 8. maja, kojoj su prisustvovali i stanovnici Gornje Brezne.

Alcazar Energy, prema riječima predstavnika kompanije, prepoznaje zabrinutost koje su izrazili stanovnici u vezi sa predloženim dalekovodom povezanim sa vjetroelektranom, uključujući i one koje se odnose na pristup zemljištu radi obavljanja terenskih istraživanja.

„Te probleme shvatamo ozbiljno, preduzimamo korektivne mjere i posvećeni smo njihovom efikasnom rješavanju, transparentno i sa uvažavanjem“, rekli su iz kompanije.

Iz Alcazar Energy su kazali da proaktivno razmatraju sve moguće alternative kako bi se umanjio bilo kakav uticaj na lokalne zajednice, uz očuvanje prirodnog pejzaža i omogućavanje daljeg razvoja održivog turizma u regionu, kao što su najsavremenija rješenja za dalekovode, dizajnirana da značajno smanje vizuelni uticaj.

„Ostajemo u potpunosti posvećeni bliskoj saradnji sa svim relevantnim akterima kako bi vjetroelektrana Bijela bila u skladu sa očekivanjima i najboljim interesima stanovnika Gornje Brezne. Zajedno gradimo čistiju i otporniju energetsku budućnost Crne Gore“, poručili su iz kompanije.

