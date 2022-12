Adrović: OKU da doprinese da ljudi ne odlaze iz Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpisani Opšti kolektivni ugovor (OKU) bi, imajući u vidu nedostatak radne snage u određenim djelatnostima, trebalo doprinese tome da ljudi budu motivisani da ostanu u Crnoj Gori, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

“Smatram da je to interes svih u Crnoj Gori, kako poslodavaca, tako i zaposlenih, odnosno sindikata, a svakako i države”, rekao je Adrović nakon što je sa predstavnicima socijalnih partnera, odnosno Unije poslodavaca (UPCG), Saveza sindikata (SSCG) i Unije slobodnih sindikata (USSCG) potpisao OKU.

Dokument, koji je danas potpisan u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, rezultat je socijalnog dijaloga i usaglašenih stavova reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata.

Adrović je naveo da je potpisan jedan od najznačajnijih dokumenata za svijet rada i zahvalio socijalnim pertnerima na izuzetnoj saradnji koja je rezultirala potpisivanjem dokumenta koji će biti na zadovoljstvo i poslodavaca i zaposlenih.

On je dodao da se sa aspekta države na taj način pokazuje da je Vlada usmjerena i opredijeljena ka evropskim integracijama, jer je potpisivanje OKU u skladu sa politikom izvršne vlasti i doprinosi ispunjavanju završnih mjerila pregovaračkog Poglavlja 19.

“Svakako imamo i određene koristi koje će ostvarivati i zaposleni u Crnoj Gori, naročito gdje imamo situaciju da nemamo zaključene granske (GKU) i kolektivne ugovore na nivou poslodavca”, kazao je Adrović.

On je poručio da su vrata Ministarstva otvorena za nastavak socijalnog dijaloga, kojim se pokazalo da je moguće postizati dogovore koji su dobri za sve strane.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, saopštio je da je zadovoljan činjenicom da se socijalni dijalog nakon skoro tri godine uzdigao na mnogo veći nivo.

“Danas smo zaključili ključni akt za svijet rada. Ono što nas u USSCG posebno raduje je što nam se čini da je ovo prvi korak ka toj ravnoteži između privatnog i profesionalnog života, čemu i EU teži, a mi znamo da Crna Gora teži da što prije bude članica EU”, kazao je Keković.

On je podsjetio da su nakon tri godine pregovora uspjeli da neke pravne institute uvedu u te okvire.

“To je taj jednokratni rad. Posebno ovdje želim da naglasim uvećanje zarade za rad nedjeljom. Naravno pred nama ima još mnogo koraka prema tim dostojanstvenim uslovima rada, ali ukoliko bude ovakav ambijent, kakav je bio neposredno pred zaključivanje ugovora, onda vjerujem da ćemo i te korake napraviti”, saopštio je Keković.

Generalni sekretar SSCG, Duško Zarubica, rekao je da predstoji još dosta posla i da vjeruje da će se nastaviti u ovom duhu.

“Pozivam kolege sindikalce i poslodavce da aktivnije rade i zaključe GKU, kojih imamo vrlo malo. Nadam se da će potpisivanje ovog OKU-a biti poutokaz i njima i da će ubrzati i potpisati kvalitetne GKU kod poslodavca”, naveo je Zarubica.

On je dodao da je socijalni dijalog proces gdje mora doći do kompromisa.

“Tačno je da su dugo ovi pregovori trajali, ali i da smo uvijek u dobroj vjeri pregovarali. Mislim da ovo može i ostalim akterima u društvu i državi da posluži kao primjer da ne postoji problem kojem se, argumentalnim dijalogom, strpljenjem i vjerom u taj dijalog, ne može naći rješenje. Pozivam sve sindikalce da pokažu što više solidarnosti, jedinstva i vjere u socijalni dijalog”, poručio je Zarubica.

Predsjednik UPCG, Predrag Mitrović, kazao je da je ta organizacija vodila računa, prije svega o interesima poslodavaca, kao i da je imala jednu posebnu društvenu odgovornost, koja se prije svega odnosi na to da zaštite zaposlene, da ne idu u inostranstvo, već ostanu u Crnoj Gori, što je jedino moguće kroz socijalni dijalog.

“Moramo da damo šansu pogotovo mladim ljudima i zato smo prihvatili i neke, možda malo i „bolne“ situacije oko stavova određenih članova, ali svakako mislim da smo napravili jedan veoma korisan korak. Takođe, treba imati u vidu da je socijalni dijalog proces koji će i te kako, posle Nove godine odmah ući u novu rundu”, saopštio je Mitrović.

Jedna od ključnih novina OKU je da osnovi za uvećanje zarade po osnovu rada noću, za vrijeme državnih i vjerskih praznika, prekovremenog, dvokratnog i rada nedjeljom ne ulaze u minimalnu zaradu, već se obračunavaju na iznos minimalne zarade, što do sada nije bio slučaj.

Unaprijeđeni su osnovi za uvećanje zarade u dijelu za rad nedjeljom, dvokratni i rad za vrijeme pripravnosti. Zarada za vrijeme rada nedjeljom uvećava se u iznosu od 80 odsto po satu, s tim što su zbog prirode posla pojedine djelatnosti izuzete, odnosno radna mjesta čija priroda zahtijeva neprekidan rad, zaposleni u hotelijerstvu i javnom prevozu.

Za zaposlene u oblasti medija navedena norma je odgođena na rok od šest mjeseci u kojem se nadležne organizacije sindikata i poslodavca obavezuju da pregovaraju granski kolektivni ugovor za medije.

Novim OKU-om se prvi put u skladu sa odredbama Zakona o radu ograničava trajanje prekovremenog rada na 250 časova na godišnjem nivou, uz mogućnost drugačijeg uređenja na granskom i na nivou poslodavca.

Unaprijeđene su odredbe koje se odnose na zaradu kao osnovno primanje zaposlenog. Koeficijenti zarade su povećani u rasponu od 3,3 do sedam u odnosu na važeće od 1,03 do 4,12.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS