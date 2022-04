Konjević: Abazović da vrati mandat ako nema većinu za sastavljanje nove vlade

Podgorica, (MINA) – Mandatar Dritan Abazović treba da se izjasni da li ima potrebnu većinu za sastavljanje nove vlade, a ukoliko nema – treba da vrati mandat, poručio je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević.

On je novinarima, nakon sjednice Odbora za za bezbjednost i odbranu, kazao da nije tačno da bi SDP-u moglo da pripadne mjesto predsjednika Skupštine.

“Svakog dana u medijima imate novu informaciju. Abazović je, načinom na koji vodi pregovore, sastavljanje vlade pretvorio u cirkus”, rekao je Konjević.

On je kazao da je Abazović dobio mandat za sastav nove vlade i da, ukoliko nema većinu, treba da vrati mandat.

“Treba da se izjasni da li ima većinu za sastavljanje nove vlade, da ne bi zadržavao mandat”, istakao je Konjević.

On je kazao da Abazović, zakonski, ima rok od 60 dana za sastavljanje nove vlade, i naglasio da Crna Gora nema vremena da čeka.

“Umjesto najava njega i njegovog političkog subjekta svake sedmice da ćemo imati novu vladu naredne nedjelje, treba da saopšti da li može da sastavi vladu. Neka vrati mandat ili predloži drugi sastav vlade, a ne da svakog dana dobijamo gotovo netačne informacije”, naveo je Konjević.

Prema njegovim riječima, Abazović ima želju da u novoj vladi bude Socijalistička narodna partija (SNP), pa time postaje talac te stranke.

“Ukoliko misli da mu neko drugi određuje sastav vlade, mislim da neće imati većinu”, rekao je Konjević.

Na pitanje da li bi SPD učestvovao u vladi u kojoj bi bio SNP, Konjević je odgovorio da se u toj stranci zalažu za vladu koju će podržati 49 poslanika.

On je istako da suština nije ko je u vladi, već čime će ta vlada da se bavi.

“Rekli smo da vlada treba da bude zasnovana na jasnim programskim principima i da potpišemo koalicioni sporazum svih koji će biti u toj vladi, ili je podržati”, kazao je Konjević.

Građani, kako je naveo, treba da budu upoznati sa programom, prioritetima i ciljevima vlade.

“Mi smo zainteresovani, sa kim god da se dogovorimo oko programa, prioriteta i ciljeva. Ovdje jedino imate SNP koja bježi od toga, a pritom određuje ko može da bude u vladi”, rekao je Konjević.

On je naveo da je paradoksalno da SNP-u ne smeta to što bi za njihove ministre glasao SDP ili Demokratska partija socijalista (DPS).

“Ukoliko želimo da od sedmice do sedmice ovo pretvaramo u cirkus, pozivam Abazovića da omogući neki drugi dogovor u Skupštini, da dobijemo vladu koja može da rješava određene stvari”, rekao je Konjević.

On je naveo da su u Crnoj Gori blokirane institucije, zahvaljujući ponašanju Demokratskog fronta (DF) i, dobrim dijelom, Abazovića.

“Mi smo jedina zemlja regiona koja nije usvojila nijednu antikriznu mjeru, imamo blokiran parlament, DF određuje da li treba da bude premijerskog sata i poslaničkih pitanja”, rekao je Konjević.

Komentarišući navode o kupovini glasova u Ulcinju, on je kazao je da “stare navike često preuzimaju oni koji su ih kritikovali”.

“Ipak, neka se to institucionalno rješava, u hodu kroz parlament i nadležne organe”, dodao je Konjević.

