Politička kriza posljedica izglasavanja nepovjerenja Vladi

Podgorica, (MINA) – Politička kriza u Crnoj Gori posljedica je izglasavanja nepovjerenja postojećoj ekspertskoj Vladi, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je na Delfi ekonomskom forumu izrazio jasan stav da Crna Gora želi da bude prva naredna članica Evropske unije i da Vlada intenzivno radi na ostvarenju tog cilja.

„Sa druge strane, naglasio sam da je politička kriza u Crnoj Gori posljedica izglasavanja nepovjerenja postojećoj ekspertskoj Vladi“, rekao je Krivokapić.

Vlada je, kako je kazao, svojim uspjesima srušila dosadašnje pogrešne modele ponašanja u izvršnoj vlasti.

