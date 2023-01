Slobodarstvo bilo i ostalo temeljna vrijednost Mojkovca

Podgorica, (MINA) – Slobodarstvo je bilo i ostalo temeljna i trajna vrijednost Mojkovca, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović u čestitki povodom 7. januara, Dana te opštine.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Đurović je čestitala Dan opštine Mojkovac predsjednicima Opštine i Skupštine opštine, Vesku Deliću i Marku Janketiću, odbornicima i svim građanima.

“Slava crnogorskog oružja mnogo puta se dokazala u našoj istoriji, pa tako i 7. januara 1916. godine na Mojkovcu, kada su junaci iz svih krajeva Crne Gore pokazali hrabrost, srčanost i odlučnost i pružili herojski otpor okupatorskim snagama na brdima iznad tog grada”, navodi se u čestitki.

Đurović je istakla da je Mojkovac dao veliki doprinos i pobjedi nad fažizmom u borbi za slobodu naroda i da će, u tom smislu, uvijek zauzimati posebno mjesto u istoriji Crne Gore.

“Slobodarstvo je bilo i ostalo temeljna i trajna vrijednost tog grada u dolini rijeke Tare”, rekla je Đurović.

Kako je navela, u jednom vremenskom periodu Mojkovac je postao simbol napretka, ekonomskog i industrijskog razvoja sjevera Crne Gore.

“Pa sam uvjerena da će nova uprava maksimalno doprinijeti da se Mojkovac vrati starim stazama uspjeha i prosperiteta za sve njegove građanke i građane”, kazala je Đurović.

Ona je poručila da, imajući u vidu brojne ljudske, prirodne i privredne potencijale, lokalna samouprava u saradnji sa državnom vlašću mora stvoriti pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje investitora.

“Kako bismo motivisali Mojkovčane, a posebno mlade ljude da ostaju na svojim ognjištima i tu grade svoje živote i karijere”, dodala je Đurović.

