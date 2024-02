Zgrada Vlade u bojama ukrajinske zastave

Podgorica, (MINA) – Zgrada Vlade Crne Gore osvijetljena je večeras bojama ukrajinske zastave, povodom druge godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora stoji čvrsto uz Ukrajinu i njen narod, držeći se dosljedno principa usklađenosti sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU).

Poruke povodom druge godine od početka ruske agresije na Ukrajinu uputili su i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, kao i ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u Podgorici, Džudi Rajzing Rajnke i Oana Kristina Popa.

