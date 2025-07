Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Australije, Južnoafričke Republike, Tajlanda i Kirgistana.

Iz kabineta predsjednika je saopšteno da je Milatović primio akreditivna pisma ambasadora Pitera Džordža Trasvela, Lindive Msengana Ndlele, Prom Phaholpolphajuhasena i Ruslana Kazakbaeva.

Navodi se da je Milatović ambasadorima, u odvojenim razgovorima u rezidenciji na Cetinju, poželio dobrodošlicu u Crnu Goru i uspješno obavljanje diplomatske misije.

Kako se dodaje, tokom sastanaka sa ambasadorima konstatovani su dobri i prijateljski odnosi Crne Gore sa državama koje predstavljaju i istaknuta potreba daljeg jačanja bilateralne saradnje.

Milatović je, kako se dodaje, ambasadore upoznao sa glavnim vanjskopolitičkim prioritetima Crne Gore – članstvom u Evropskoj uniji do 2028. godine, jačanjem kredibilnosti države kao članice NATO saveza i snaženjem dobrosusjedskih odnosa.

„Uz zahvalnost Milatoviću na prijemu, ambasadori su poručili da će tokom trajanja svojih diplomatskih mandata doprinositi daljem unapređenju međudržavnih odnosa“, kaže se u saopštenju.

